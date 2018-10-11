В Сети обсуждают фото довольного Кокорина в наручниках
11 октября 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
В сети Интернет появился снимок Александра Кокорина, руки которого скованы наручниками. Помимо железных "браслетов", в которых предстал футболист, у данного фото есть еще одна особенность.
Дело в том, что на фотографии форвард ФК "Зенит" улыбается в камеру. Пользователи социальных сетей энтузиазм и позитив футболиста в сложившейся ситуации не оценили.
"Похоже, он вообще не понимает, что происходит. Думает, что игра какая-то"; "С таким лицом только котяток в переходе раздавать"; "Вот когда в суде будешь, там и мы все посмеемся", пишут пользователи.
Напомним, в отношении Кокорина и его друга Павла Мамаева возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство". Им может грозить до 7 лет лишения свободы.
фото: Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес