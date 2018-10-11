В Сети обсуждают фото довольного Кокорина в наручниках

В сети Интернет появился снимок Александра Кокорина, руки которого скованы наручниками. Помимо железных "браслетов", в которых предстал футболист, у данного фото есть еще одна особенность.

Дело в том, что на фотографии форвард ФК "Зенит" улыбается в камеру. Пользователи социальных сетей энтузиазм и позитив футболиста в сложившейся ситуации не оценили.

"Похоже, он вообще не понимает, что происходит. Думает, что игра какая-то"; "С таким лицом только котяток в переходе раздавать"; "Вот когда в суде будешь, там и мы все посмеемся", пишут пользователи.

Напомним, в отношении Кокорина и его друга Павла Мамаева возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство". Им может грозить до 7 лет лишения свободы.











фото: Instagram