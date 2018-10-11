На Московской кольцевой автодороге (МКАД) автомобиль "скорой помощи", спешавшие на вызовы, оказались в заторе из-за съемок клипа молодой певицы. Инцидент произошел несколько дней назад. Для съемок клипа перекрывалось движение по магистрали.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратится в правоохранительные органы после того, как на МКАД было частично перекрыто движение из-за съёмок клипа певицы Yaxana, сообщается в Twitter "Московского транспорта". Управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с перекрытием МКАД.

ЦОДД: "ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц. По предварительному анализу, эти несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи". И добавили, что "вполне возможно уголовное преследование за поступок".

Сама певица в Инстаграм написала, что было страшно даже ей, и "мандраж" длится до сих пор. "Моего операторы чуть не сбили, это было страшно", - написала девушка. Ей интересно: "Как отреагировали бы вы если бы вдруг увидели такое на МКАДе?" Большинство подписчиков певицы возмущены съёмками на МКАД и перекрытием важнейшей столичной трассы.