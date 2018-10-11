В Москве полковника СВР, пострадашего 3 дня назад в ДТП, нашли мертвым

Сестра мужчины, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на Липецкой улице в Москве 8 октября, спустя три дня нашла его мертвым. Погибший мужчина - полковник Службы внешней разведки (СВР). Близкая родственница переживала за его состояние. ДТП в Подмосковье: на трассе М-10 столкнулись шесть автомобилей

Он перестал выходить на связь. Сестра на следующий обратилась в полицию, - сообщил сегодня Telegram-канал "112".

Оказалось, что в понедельник полковника СВР сбил автомобиль на Липецкой улице. В результате пострадавший мужчина потерял сознание. Сотрудники ГИБДД вызвали "скорую". Но к приезду бригады медиков мужчина пришел в себя и ехать в больницу отказался.

А так как голова у него сильно болела, офицер СВР обратился в горбольницу №68. Медики поставили диагноз - сотрясение головного мозга. Мужчине предложили лечь в стационар, но он от госпитализации отказался и вернулся домой.

После обращения родственницы погибшего разведчика, полиция вскрыла его квартиру. Мужчину нашли мертвым. Вероятно, в результате ДТП образовалась гематома, которая и стала причиной смерти разведчика.