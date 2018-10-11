Эксперты выяснили, сколько лиц может запомнить человек

Психологи из Йоркского университета пришли к выводу, что человек способен распознать и хранить в памяти в среднем пять тысяч лиц, как сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Эксперимент длился один час, пишет НСН. 25 добровольцам нужно было вспомнить как можно больше лиц людей, с которыми они виделись на протяжении своей жизни.

После чего, в течение ещё шестидесяти минут, им предлагалось вспомнить лица известных людей: актеров, музыкантов, политиков и так далее.