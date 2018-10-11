Момент аварии на ракете-носителе "Союз" попал на видео
11 октября 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Авария произошла во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился новый экипаж МКС. Момент аварии на "Союзе" попал на видео, - сообщает РИА Новости.
Авария произошла на этапе работы второй ступени. На 165-й секунде полета слышно, как диктор произносит фразу "авария носителя". На борту космического корабля, стартовавшего на "Байконуре", находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. По данным "Роскосмоса", космонавт и астронавт NASA чувствуют себя хорошо. Их уже доставили на вертолетах в Жезказган. После этого члены экипажа поедут на космодром.
По данным "Роскосмоса", во время запуска корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета.
"Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга", - появилось ранее сообщение на сайте корпорации.
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа. Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.
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