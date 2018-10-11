Нарколог подтвердил опасность, которую несет открытая продажа «веселящего газа»

Как известно, в Государственную Думу внесен законопроект с предложением запретить пропаганду и рекламу «веселящего газа» (закиси азота).

Так, врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал об опасности, которую несет открытая продажа и употребление «веселящего газа», как сообщает НСН.

«Мне пришлось с этим столкнуться еще в 2011 году, когда я, будучи обычным посетителем кафе, обнаружил, что официант приносит "веселящий газ" молодым людям, которые его употребляли прямо в кафе, наряду с приемом пищи по меню, с целью получения измененного состояния сознания. У кого-то при этом возникала эйфория, возбуждение, смех, а кто-то оставался настороженным», — рассказал нарколог.

Также, как передает ОТР, в Москве полиция задержала двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств. У них изъяли почти 2,5 килограмма героина.