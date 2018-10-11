Роспортебнадзор: нашествия крыс в Челябинске нет

Нашествие крыс на помойки Челябинска - фейк. Такие данные только что были озвучены экспертами регионального Роспотребнадзора.

По их данным, число обращений по поводу крыс за последний месяц было таким же, как и в любой другой месяц - всего несколько звонков. Поэтому ни о каком нашествии грызунов на контейнерные площадки областного центра не может быть и речи.



– На сегодняшний день чрезвычайной ситуации в Челябинске нет, - рассказала главный специалист-эксперт эпидемиологического надзора регионального Управления РПН Марина Федько. - Мы отслеживаем все обращения граждан и проверяем их, выезжая на места. Приведу пример: в 2007 году, когда действительно мы говорили о ЧС, каждый день на горячую линию к нам поступало до 30 сообщений о появлении крыс.

Эксперт добавила, что из-за текущих пробем со своевременным вывозом мусора в адрес обслуживающий организаций направлены предписания провести дополнительные мероприятия по дератизации домов и придомовых территорий.

- Реальная картина скоро станет ясна, но сейчас говорить о том, что город заполонили крысы, нельзя, - отметила она.