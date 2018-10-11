В Челябинске открылось новое кафе Meet.Point

Место встречи изменить нельзя, а сделать Meet.Point еще ближе — можно! На протяжении длительного времени сеть кафе&танцевальных баров Meet.Point остается одним из самых популярных и востребованных заведений среди жителей Челябинска. За 8 лет работы Meet.Point завоевал своей неповторимой атмосферой и соединением форматов любовь постоянных гостей и получил высокие оценки от профильных СМИ города.

В начале октября уже четвёртый Meet.Point открыл свои двери в ТК «Ёлки» в обновленном формате кафе. Главная особенность нового заведения - универсальность концепции, танцев на барной стойке здесь вы не увидите. Зато вы сможете плотно пообедать на бизнес-ланче, встретиться с подругой за чашкой кофе, выпить коктейль в приятной компании или устроить семейный ужин. Вам не нужно ждать особого повода для посещения Meet.Pont кафе. Это то место, где каждый найдет для себя что-то особенное и интересное,

Кухня нового заведения рассчитана на гостей со особыми кулинарными предпочтениями, поэтому ведущие позиции в меню занимают любимые блюда русской, европейской и азиатской кухонь, а также чаи из авторской чайной карты. Особое внимание уделили детскому меню и просторной игровой зоне, которые придутся по душе самым маленьким гостям заведения.

Создатели кафе ставили перед собой задачу открыть такое заведение, которое станет местом встречи интересных людей, пришедших отдохнуть компанией или с семьей, одних или с друзьями, планирующих деловую встречу или романтический ужин. И им удалось воплотить в жизнь действительно хорошее кафе на все случаи жизни.

Meet.Point кафе

ТК «Ёлки», ул. Бейвеля, 6.

Резерв столов: 218-25-25

Режим работы :

пн — чт: 12.00 — 01.00

пт — сб: 12.00 — 03.00