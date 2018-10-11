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Сотрудники полиции задержали мужчину за совершение квартирной кражи в Люберцах
11 октября 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя столицы. Он совершил квартирную кражу в поселке Малаховка, как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на Красковском шоссе, была украдена бытовая техника. Сумма кражи составила 27 тысяч рублей, как передает сайт Подмосковье сегодня.
Также ранее стало известно о том, что следователя МВД Евгению Шишкину застрелили в поселке Архангельское Красногорском районе Подмосковья. Основной версией убийства является ее служебная деятельность, сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий. Об этом пишет НСН.
Первый генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков думает, что нужно проверить, насколько о безопасности Шишкиной позаботилось ее начальство.
«В последние годы профессия следователя стала очень опасной, потому что среди следственного аппарата есть факты коррумпированности, сращивания с преступным миром. Это позволяет преступнику считать, что устранив принципиального следователя, он может влиять на исход дела», — объяснил эксперт.
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