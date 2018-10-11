Огромный кабан разгуливает по дворам подмосковной Истры
11 октября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Большого кабана, который бегает по поселку Первомайский в г.о. Истра, никак не могут поймать. Местные жители позвонили в администрацию и оставили заявку по этому факту, чтобы власти приняли меры.
«Он гуляет уже второй день по дворам и детским площадкам. Полиция приезжала, загнала его в тупик и уехала. Кабан далеко не маленький, ничего не боится, что будет, если он вдруг нападет?» – рассказала местная жительница. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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