Огромный кабан разгуливает по дворам подмосковной Истры

Большого кабана, который бегает по поселку Первомайский в г.о. Истра, никак не могут поймать. Местные жители позвонили в администрацию и оставили заявку по этому факту, чтобы власти приняли меры.

«Он гуляет уже второй день по дворам и детским площадкам. Полиция приезжала, загнала его в тупик и уехала. Кабан далеко не маленький, ничего не боится, что будет, если он вдруг нападет?» – рассказала местная жительница. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.