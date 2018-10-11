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Южноуральцы могут бесплатно смотреть до 20 телеканалов в цифровом качестве

11 октября 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Южноуральцы могут бесплатно смотреть до 20 телеканалов в цифровом качестве

Жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. В населенных пунктах региона доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Местные телепрограмы для южноуральцев в составе первого мультиплекса транслирует ГТРК «Южный Урал». К концу 2018 года жители области получат возможность принимать и второй мультиплекс РТРС-2: СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

«В нашем регионе построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания. 98,86% населения могут смотреть до 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Жителям также доступны региональные программы и новости ГТРК «Южный Урал» в составе первого мультиплекса», – сообщил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.

Интересно, что сеть цифрового телевещания РТРС в Челябинской области насчитывает 73 антенно-мачтовых сооружений. Самая высокая — мачта в Степном Пластовского района высотой 266 метров. Самый большой охват населения у башни в Челябинске — 1 млн. 425 тыс. человек. А самая «домашняя» — башня в Тюлюке Катав-Ивановского района: она транслирует телесигнал всего для 303 человек.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России разработана федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате реализации этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

С 10 января 2019 планируется отключение аналоговых федеральных телеканалов в муниципальных образованиях Челябинской области с населением менее 100 тысяч человек. В городах с населением более 100 тысяч человек сохранится аналоговое телевещание, за исключением каналов «Россия-Культура», «ТВ Центр». В 2019 году региональным телеканалам будет предоставлена возможность продолжить вещание в аналоговом формате, пока в нем сохранится необходимость у телезрителей и вещателей.

Центр консультационной поддержки населения в Челябинской области

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Челябинской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: 8-800-350-7610 (с 09-00 до 18-00, звонок по Челябинской области бесплатный)
е-mail: ckp_chelyabinsk@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002. Подробная информация на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru.

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