Вызвавший гнев Кадырова чеченец принес извинения

Уроженец Чечни, вызвавший гнев руководителя республики Рамзана Кадырова своим хамским поведением в общественном транспорте, опубликовал в соцсетях видеообращение с извинениями за свой поступок. Режиссер «Брестской крепости»: бойцы чеченцы объявили Гитлеру джихад

Накануне в соцсетях разлетелся ролик, автор которого, находясь в общественном транспорте, швыряет пустую банку из-под напитка в сидящего напротив молодого человека и заставляет того произнести слова «Ахмат - сила», а на призыв оппонента вести себя нормально отвечает по-хамски «Рот закрой».

Такое поведение вызвало негодование у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который сообщил автору видеоряда, что его место на ферме, а не в обществе, и приказал тому немедленно явиться к Кадырову лично вместе с родными. Также Рамзан Кадыров принес извинения другой стороне инцидента, заверив, что инициатор конфликта не олицетворяет собой весь чеченский народ.

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил, бросив банку в сидящих напротив ребят. Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители», - признался обидчик. Его обращение цитирует Lenta.ru.