Депутат пошутил: законопроект о дуэлях отозван из Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Иванов отозвал свой законопроект дуэльного кодекса. Народный избранник заявил, что пошутил, и призвал своих коллег заниматься серьезными делами, а не всякой ерундой. В России могут появиться узаконенные дуэли

«Дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен. Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки. После его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей. И, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, их нужно будет включить в первое чтение. Но если серьезно – мы свою роль сыграли. Напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно», - пояснил Сергей Иванов отзыв законопроекта.

Внесенный ранее в нижнюю палату российского парламента законопроект дуэльного кодекса предусматривал возможность сатисфакции в случае конфликта между госслужащими равного ранга, напоминает «Свободная пресса».