Депутат пошутил: законопроект о дуэлях отозван из Госдумы
11 октября 2018, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Сергей Иванов отозвал свой законопроект дуэльного кодекса. Народный избранник заявил, что пошутил, и призвал своих коллег заниматься серьезными делами, а не всякой ерундой.
«Дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен. Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки. После его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей. И, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, их нужно будет включить в первое чтение. Но если серьезно – мы свою роль сыграли. Напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно», - пояснил Сергей Иванов отзыв законопроекта.
Внесенный ранее в нижнюю палату российского парламента законопроект дуэльного кодекса предусматривал возможность сатисфакции в случае конфликта между госслужащими равного ранга, напоминает «Свободная пресса».
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