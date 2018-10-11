Кадыров отреагировал на хамское поведение чеченца в московском метро

Глава Чечни Рамзан Кадыров очень жестко отреагировал на опубликованный в соцсетях ролик, в котором некий чеченец в московском метро швырнул банку из-под напитка в сидящего напротив человека.

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела», - написал Кадыров, отметив, что происходящее в ролике действие сопровождалось словами «Ахмат - сила».

Чеченский лидер заявил, что «главный герой» ролика «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи, у него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства», а его действия «не имеют никакого отношения к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой и достижениями в спорте получили моральное право говорить «Ахмат - сила».

Обратившись лично к автору ролика, Кадыров приказал ему «немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом прибыть в Грозный», чтобы явиться вместе с родными перед главой республики. Если возмутивший Кадырова чеченец, «бросивший тень на весь чеченский народ», не объявится в течение нескольких часов, ему придется горько пожалеть о своем поступке, пообещал Рамзан Ахматович Кадыров.