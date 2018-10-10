В Истре бандиты вынесли из дома деньги и драгоценности на 5 млн

Два бандита ворвались в дом супружеской пары в подмосковной Истре. Им удалось вынести оттуда деньги и драгоценности на пять миллионов рублей, сообщили в областном главке МВД.

Пострадавший пришел в полицию во вторник, девятого октября, и рассказал о том, что в ночь на субботу двое неизвестных проникли в его дом, пригрозили ему с женой и похитили дорогостоящие вещи. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.