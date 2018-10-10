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В Балашихе загорелся частный дом
10 октября 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Балашихе на пересечении улицы Трубецкой и Щелковского шоссе загорелся частный дом. Пожар тушили семь человек.
«Я проезжала мимо и все видела. Частный дом сгорел дотла, полыхало очень сильно, с треском. Возле дома стояла «скорая помощь», было четыре пожарные машины», – рассказала очевидица. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
К счастью, пострадавших нет.
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