Михаил Мишустин дал старт конкурсу управленцев «Лидеры России»

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин выступил на пресс-конференции, посвященной началу конкурса управленцев «Лидеры России» 2018/2019 года. Он подчеркнул, что такие социальные лифты очень нужны и важны, ведь этот проект связал огромное количество людей дружескими отношениями и расширил их деловые контакты.



Глава ФНС отметил, что высока конкуренция не только среди участников, но и среди наставников, которые в некоторой степени выступают в роли рекрутеров для своих организаций. Так, победитель конкурса Вероника Прищепа стала заместителем начальника отдела стандартов и контроля качества в ФНС России и теперь занимается упрощением налогового администрирования.



Вдохновившись успехом и эффектом конкурса «Лидеры России», ФНС России организовала аналогичный конкурс и для своих сотрудников, который позволил обновить налоговой службе кадровый резерв. В этом ноябре стартует проект «Сделай карьеру сам», который будет проведён второй раз. Он призван пробудить в них лидерские качества и управленческий потенциал сотрудников налоговых органов.



Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению Президента России. Он нацелен на выявление и поддержку профессиональных и перспективных лидеров. Судьи оценивают такие качества конкурсантов, как нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде и социальная ответственность. В прошлом году в нём поучаствовало 199 тысяч человек, из них были определены 103 победителя, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты. 67 конкурсантов получили новые назначения - среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.



Участие во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут принять лица без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на уровне, достаточном для выполнения тестов, и имеющие опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы в качестве руководителя.



Конкурс продолжает развиваться, так, в этом году у него появились компании-партнёры: РЖД, Сбербанк, Газпромнефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, Образовательный Фонд «Талант и успех», «ТВ-Новости», Аэрофлот. Участвовать теперь могут не только россияне, но и русскоязычные управленцы из стран ближнего и дальнего зарубежья, а во время очного этапа они будут решать реальные кейсы от наставников и компаний-партнёров.



На пресс-конференции также выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпромнефть» Александр Дюков.



