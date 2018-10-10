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Уйти, не опуская глаз

10 октября 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Уйти, не опуская глаз

Пальцев одной руки будет многовато, чтобы перечислить оставшиеся волгоградские банки. Ещё одна финансовая организация с местной пропиской лишилась лицензии. У каждой из сторон конфликта этому своё объяснение и своя правда.

Центральный банк РФ 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «КОР» в Волгограде. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе Российской Федерации.

Официальный сайт Центробанка пояснил своё решение следующим образом: «В деятельности АО «АКБ «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций».

Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко, которому «КОР» был подконтролен, сообщил: «От лица всего коллектива заявляю, что банк никогда не был вовлечён в какую-либо нелегальную деятельность, добросовестно отстаивал интересы клиентов и соблюдал нормативы регулятора».

Банк, аббревиатура которого раскрывается как «Качество Определяет Репутацию», в прошлом году отметил своё 25-летие. Это один из первых волгоградских негосударственных коммерческих банков, поднявшийся на волне предпринимательской активности начала 90-х годов. Его основание связано с нынешним вице-губернатором Волгоградской области Романом Бековым. Из кресла старшего государственного инспектора Государственной налоговой инспекции по Волгоградской области, которое он занимал в 1991 году, Беков пересел в зампреды правления банка «Раритет», затем в председатели «Менеджмент-банка». Этот опыт пригодился для новой финансовой копилки «КОР». Здесь Роман Сергеевич с нуля строил банк, который сам возглавлял первые шесть лет. В период мэрства Евгения Ищенко Беков был его правой рукой – занимал пост заместителя. Основные муниципальные и коммунальные платежи проходили тогда через «КОР».

Репутация авторитетного местного банка была у финансовой структуры и в последние годы. Однако уже в конце лета пошли активные разговоры о проблемах. Которые в начале октября воплотились во вмешательство регулятора: «Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», - сообщил Банк России.

Евгений Ищенко, сохраняя лицо, объявил: «У банка достаточно средств, чтобы погасить все обязательства как перед вкладчиками, так и перед юридическими лицами. Когда это произойдёт, теперь зависит только от временной администрации».

Впрочем, известно, что АО «АКБ «КОР» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций  - это страховой случай, оговоренный Федеральным законом № 177-ФЗ. По нему предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям. Они получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Практика Центрального банка России последних лет нацелена на укрупнении финансовых учреждений. Финансовому регулятору проще закрыть небольшой банк и выплатить страховое возмещение, нежели направлять и поддерживать середнячков и мелких.

Ищенко, конечно, заявил, что не согласен с действиями Центрального банка и оставляет за собой право оспаривать его действия всеми законными способами. Но чем заканчиваются такие споры, уже давно известно от классика, предпринимавшего попытку бодаться с дубом. Да и заявление бизнесмена, прекрасно ориентирующегося в действительности, больше всего похоже на реверанс: «Спасибо за танец».

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