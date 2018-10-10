Ушёл-пришёл, вышел с вещами

Как говорил герой известного фильма: «На улице идет дождь, а у нас идет концерт». Пока президент страны менял по регионам губернаторов, а нам не досталось, в Волгограде заменили парочку глав районов. Подвижки произошли и в руководстве нескольких комитетов городской администрации.

Ближайший к центру с южной стороны Ворошиловский район обрел нового главу администрации. Назначение получил Роман Сучков, до этого возглавлявший комитет жилищной и социальной политики администрации города. До прихода в городскую администрацию Сучков успел побыть в роли зама главы другого южного района – Красноармейского.

Чуть ранее кадрово-шахматные передвижки случились в обратном порядке. Из глав администрации посёлка Городище в ответственный и важный комитет по транспорту и дорожному хозяйству уже администрации области перевели Сергея Сивоконя. На пост в Городище он пришёл только в феврале 2017 года, и его заявление по собственному желанию поначалу было неожиданностью. Но более высокий, ответственный и материально-ресурсный новый пост вскоре всё объяснил. Обязанности главы администрации Городища временно исполняет заместитель Наталья Гончарова. В ближайшее время на образовавшуюся вакансию объявят конкурс – должность выборная.

Как уже сообщали «АН», с должности председателя комитета по культуре администрации Волгограда был уволен Дмитрий Куделькин. Вслед за ним работы лишилась и его зам Наталья Литвинова. Культурный комитет пока доверено курировать Алексею Попову. Вопреки сложившемуся мнению, что после оптимизации и реорганизации от культуры в Волгограде уже ничего не осталось, штат подведомственных учреждений представлен 25-ю муниципальными организациями. Среди них 18 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусства, две централизованные библиотечные системы, два театра, одна концертная организация и целая (хотя уже изрядно прореженная) консерватория. Поле для оптимизации ещё имеется в наличии и перепахано не полностью.