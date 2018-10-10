Дворец кому-то тот же дом

В сентябре профсоюзы Волгоградской области передали Дворец спорта в региональную собственность. Администрация области обещает его реконструировать и передать в пользование спортсменам.

Кто только не гостил в последние пару десятилетий в волгоградском Дворце спорта. Приезжали с гастролями столичные артисты и арендовал площади ресторан «Франтель», Завод «Красный Октябрь», руководитель которого спонсировал баскетбольный клуб и его игры здесь, чуть было не купил здание, а потом со скандалом долго выселялся. Даже «Единая Россия» успела провести здесь межрегиональную конференцию, где Путин произнес историческую фразу: «Как побеждать без Сталинграда непонятно». Тогда Дворец подмарафетили для встречи основательно.

Однако никакие полумеры спасти организацию не смогли. Оказавшиеся почему-то немощными богатые доселе профсоюзы, по аналогии с дворянкой Раневской, продавшей купчику вишнёвый сад, сдали Дворец спорта с профсоюзного баланса. На безвозмездной основе.

Принявший объект губернатор Андрей Бочаров обещает провести реконструкцию спортивного объекта и даже сделать его одним из лучших в России, учитывая «требования не сегодняшнего, а завтрашнего дня». Работа должна занять три года.

Здание с момента своей постройки в 1974 году ни разу капитально не ремонтировалось. Сегодня Дворец спорта закрыт по решению суда — различные проверки обнаружили нарушения в эксплуатации и содержании здания. С 2012 года здесь не работает система центрального отопления, не соответствует требованиям и система пожарной безопасности. В обновлении нуждаются кровля, фасад, оконные блоки и внутренние помещения. По самым предварительным подсчетам на реконструкцию здания потребуется порядка 400 миллионов рублей.

В обновлении и благоустройстве нуждается и прилегающая территория, часть которой была отчуждена при прошлом руководстве облсовпрофа. В частности, по этой причине оказалась разрушена система кондиционирования и вентиляции здания.

«Работа по восстановлению функционирования здания начнется уже в этом году с устранения нарушений требований безопасности, - пообещал Андрей Бочаров. - Далее перейдем к инженерии, летом 2019 года - к масштабным ремонтным работам. После реконструкции здание будет передано центру олимпийской подготовки - это историческое решение, поскольку спортшколы вернутся в то здание, где они начинали свое становление».

В общем, в дополнении к стадионам, построенным и обновленным к футбольному чемпионату, региону обещают, что Дворец спорта по-настоящему вспомнит о своём названии и назначении.