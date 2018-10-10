//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Иван Краско с супругой официально подали на развод
- Какие актрисы согласились набрать лишний вес ради роли?
- СМИ: актриса Ирина Горбачева развелась с супругом
- 59-летняя Марина Юдашкина поразила гостей мероприятия своей стройностью
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Дворец кому-то тот же дом
10 октября 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В сентябре профсоюзы Волгоградской области передали Дворец спорта в региональную собственность. Администрация области обещает его реконструировать и передать в пользование спортсменам.
Кто только не гостил в последние пару десятилетий в волгоградском Дворце спорта. Приезжали с гастролями столичные артисты и арендовал площади ресторан «Франтель», Завод «Красный Октябрь», руководитель которого спонсировал баскетбольный клуб и его игры здесь, чуть было не купил здание, а потом со скандалом долго выселялся. Даже «Единая Россия» успела провести здесь межрегиональную конференцию, где Путин произнес историческую фразу: «Как побеждать без Сталинграда непонятно». Тогда Дворец подмарафетили для встречи основательно.
Однако никакие полумеры спасти организацию не смогли. Оказавшиеся почему-то немощными богатые доселе профсоюзы, по аналогии с дворянкой Раневской, продавшей купчику вишнёвый сад, сдали Дворец спорта с профсоюзного баланса. На безвозмездной основе.
Принявший объект губернатор Андрей Бочаров обещает провести реконструкцию спортивного объекта и даже сделать его одним из лучших в России, учитывая «требования не сегодняшнего, а завтрашнего дня». Работа должна занять три года.
Здание с момента своей постройки в 1974 году ни разу капитально не ремонтировалось. Сегодня Дворец спорта закрыт по решению суда — различные проверки обнаружили нарушения в эксплуатации и содержании здания. С 2012 года здесь не работает система центрального отопления, не соответствует требованиям и система пожарной безопасности. В обновлении нуждаются кровля, фасад, оконные блоки и внутренние помещения. По самым предварительным подсчетам на реконструкцию здания потребуется порядка 400 миллионов рублей.
В обновлении и благоустройстве нуждается и прилегающая территория, часть которой была отчуждена при прошлом руководстве облсовпрофа. В частности, по этой причине оказалась разрушена система кондиционирования и вентиляции здания.
«Работа по восстановлению функционирования здания начнется уже в этом году с устранения нарушений требований безопасности, - пообещал Андрей Бочаров. - Далее перейдем к инженерии, летом 2019 года - к масштабным ремонтным работам. После реконструкции здание будет передано центру олимпийской подготовки - это историческое решение, поскольку спортшколы вернутся в то здание, где они начинали свое становление».
В общем, в дополнении к стадионам, построенным и обновленным к футбольному чемпионату, региону обещают, что Дворец спорта по-настоящему вспомнит о своём названии и назначении.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Уйти, не опуская глаз 16:42
Молодые железнодорожники сыграли в квиз и узнали о льготах 04.10 12:42
В Волгограде ушли от Москвы и прибились к Саратову 03.10 15:25
Гибель фермеров в Волгоградской области продолжается 03.10 15:09
//Новости МирТесен
В Волгограде придумали, как предотвратить кражи люков 03.10 15:09
Двести человек пригрозили выходом миллионов 26.09 16:04
Повторенье – мать ученья 26.09 16:03
//Новости Гнездо.ру
И пусть цветут цветы 26.09 15:58
Производители за ответственность 24.09 11:29
Железнодорожники предотвращали несанкционные переходы 20.09 16:55
//Новости Redtram
На велосипеде на второй срок 19.09 16:20
Алексей Васин: «Функция человеческой души – не брать, а отдавать» 19.09 16:19
Реальный скандал в высшем обществе 19.09 16:18
//Новости ADWILE
Болельщики держат «Ротор» на своих плечах 19.09 16:17
Ненародные избранники 12.09 13:28
Волгоград пассионарный 12.09 13:28
Померили силу 12.09 13:27
Гоголь, сны Веры Павловны и другие интриги волгоградских театров 12.09 12:53
Заводы под угрозой 12.09 12:52
//Новости партнеров
Школа социального проектирования объявила набор 09.09 21:40
Служить! К ноге! Молодец! 06.09 12:39
Человек-Волгоград - крутой парень 05.09 15:52
Командовал Нэйерс, принимал Жуков 05.09 15:51
Была бы охота – и найдётся работа 05.09 13:57