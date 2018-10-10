КПРФ кует молодые кадры, в Смоленске выбрали в депутаты танцовщицу на шесте

КПРФ давно не радует статус партии пенсионеров, вот и решили они отличиться, так сказать привлечь в регионах молодые кадры. И теперь в Смоленске появился депутат, за работой которого, весь электорат будет следить с неослабевающим интересом. Еще бы, 36-летняя Олеся Орлова так танцует на шесте, что дух захватывает.









В избирательном бюллетени у девушки было написано, что она "инженер-электротехник" и трудится в какой-то компании, но сама Олеся на страницах своего аккаунта в Instagram признается, что является безработной. Видимо, все время уходит на занятия по стритпластике и танцам на пилоне.

«Повисели, постояли, ножки ручки мы размяли», «А у нас как всегда жарко», - написано в Instagram девушки. И, надо думать, это не о депутатских буднях новоиспеченного народного избранника-коммуниста. Где уж тут найти время на социальные инициативы программу или встречи с избирателями."А что? Неплохо. Вместо красных старцев – горячие штучки! Может и пилон в зале заседаний поставят. До обеда заседаем, а потом разминаемся…", – иронизирует о работе КПРФ смоленский блогер Андрей Володченков.









В социальных сетях пользователи с жаром принялись обсуждать достоинства новоиспеченного депутата, благо на фото они, так сказать как, на всеобщее обозрение. Права, длилось это не долго, Олеся Орлова закрыла свой аккаунт в Instagram, но подписчики уже насмотрелись вдоволь.

«Это, пожалуй, самая крутая новость в Смоле за всё время! Теперь у нас будет своя Хоркина местного разлива. Представляю реакцию какой-нибудь старушки, которая сослепу не сразу, но разглядит на фото своего представителя на шесте. Молодец КПРФ, лучшего способа так себя дискредитировать, пожалуй, и нет! Гениально!», - написали в комментариях фолловеры.