В Сибири два брата-должника переехали в таежную землянку
10 октября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Два брата сбежали от кредиторов в тайгу и жили в землянке, чтобы не платить долги по алиментам и по банковскому кредиту, сообщает региональное управление Службы судебных приставов.
В Красноярском крае приставы нашли двух братьев, которые решили скрыться от долгов в тайге. Мужчины жили в хижине недалеко от города Енисейска.
Один из братьев не платил алименты на сына и дочь, накопив долгов более чем на 600 тысяч рублей. Его брат задолжал банку 1,5 миллиона рублей.
«Мужчины "решили" вопрос оплаты задолженности, став отшельниками», - сообщили в Службе судебных приставов.
Братьев нашли и привезли в отдел. Не плативший алименты мужчина пообещал устроиться на работу - вахтером. Его родственник, как оказалось, кредит не брал - он выступал поручителем.
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