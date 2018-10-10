В Сибири два брата-должника переехали в таежную землянку

Два брата сбежали от кредиторов в тайгу и жили в землянке, чтобы не платить долги по алиментам и по банковскому кредиту, сообщает региональное управление Службы судебных приставов.

В Красноярском крае приставы нашли двух братьев, которые решили скрыться от долгов в тайге. Мужчины жили в хижине недалеко от города Енисейска.

Один из братьев не платил алименты на сына и дочь, накопив долгов более чем на 600 тысяч рублей. Его брат задолжал банку 1,5 миллиона рублей.

«Мужчины "решили" вопрос оплаты задолженности, став отшельниками», - сообщили в Службе судебных приставов.

Братьев нашли и привезли в отдел. Не плативший алименты мужчина пообещал устроиться на работу - вахтером. Его родственник, как оказалось, кредит не брал - он выступал поручителем.