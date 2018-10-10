Коктебель может стать столицей малой авиации

В Крыму решили возобновить развитие планерного спорта, который может стать для туристов дополнительной причиной посетить полуостров. В планах руководства региона создание специального центра на уникальной горе Клементьева в Коктебеле, организация тематических фестивалей, а также приведение в порядок и популяризация уже существующей базы парапланеризма, пишут «Аргументы недели-Крым».

История возникновения и развития Центра планерного спорта в Коктебеле берет свое начало в 20-х годах прошлого века. Его основал пилот Константин АРЦЕУЛОВ – внук того самого Ивана АЙВАЗОВСКОГО. Именно он обнаружил уникальные природные свойства этой местности – восходящие воздушные потоки, создающие идеальные условия для полетов планеристов. На всей планете лишь две горы с такими мощными восходящими потоками: Харрис Хилл в США и гора Климентьева, также известная как Узун-Сырт, в Крыму.

В 1923 году там появилась Высшая летно-планерная школа, в которой обучались будущие легендарные авиаконструкторы – Олег АНТОНОВ, Александр ЯКОВЛЕВ, Сергей КОРОЛЕВ. Здесь же располагалась главная советская база для испытаний планеров, дельтапланов и парапланов. Были проведены первые Всесоюзные планерные испытания, в дальнейшем названные слетами.

В 1973 году на краю горы Клементьева установлен памятник планеристам – 7-метровый постамент, обитый серебристым дюралем, увенчан цельнометаллическим рекордным планером А-13. В 1992 году база была реорганизована в Центр планерного спорта «Коктебель». Здесь проводились слеты планеристов и дельтапланеристов из различных стран мира, соревнования и испытания новых моделей легкой авиации.

На протяжении последних нескольких лет гора превратилась в место для тех, кто хочет за деньги полетать на планере, дельтаплане или параплане. Формально там базируется парапланерный клуб и музей планеризма, но все это находится в каком-то забытье. Территорией интересовались разные инвесторы, но до реализации конкретных проектов так и не дошло.

Поэтому власти республики и задумались о том, чтобы создать в этом месте что-то новое и привести в порядок старое. Для этого в преддверии 95-летия развития планерного спорта в Крыму между Министерством курортов и туризма полуострова и региональным отделением ДОСААФ России было торжественно подписано соглашение о сотрудничестве.

«Мы надеемся, что с помощью подписания соглашения с ДОСААФ мы сможем сдвинуть историю, связанную с горой Клементьева с мертвой точки», – заявил министр курортов и туризма РК Вадим ВОЛЧЕНКО.

Круглую дату торжественно отметили на горе 6 октября. Естественно, все мероприятия в этот день были посвящены авиации. В частности, гору посетили известные летчики-космонавты, ветераны авиации, асы пилотажа, а также десантники, которые подготовили показательные выступления. Почетными гостями стали герои России Василий ЦИБЛИЕВ, Юрий СТАВИЦКИЙ, Андрей САЛИВАНОВ, заслуженный испытатель космической техники Леонид ГОНЧАРЕНКО и другие. Их встречали жители Коктебеля, школьники из разных регионов Крыма и артековцы.

Празднику благоприятствовала и погода – состоялись прыжки с парашютами, полеты на планерах и показательные выступления авиамоделистов. Присутствующие могли наблюдать экспозицию летательных аппаратов, выставку исторических планеров, участвовать в квестах и эстафетах. Завершились мероприятия праздничным концертом.

По словам ВОЛЧЕНКО, до настоящего времени был период сохранения территории Узун-Сырт, а теперь наступают времена ее развития. Совместно с ДОСААФ России и другими общественными, военно-патриотическими организациями России, совместно с ведущими авиакорпорациями страны в Центре планерного спорта «Коктебель» планируется создание музея-авиации под открытым небом.

«Техники, которая списана, или может быть списана, достаточно много. Мы надеемся собрать ее в одном месте, организовать условия осмотра. Так называемые контактные музеи, когда можно залезть в кабину пилота, осмотреть технику со всех сторон, потренироваться на том или ином тренажере, попробовать, как в нем ты себя чувствуешь. Это очень популярно в мире. В Крыму такого нет. Так что это может стать отдельным туристическим объектом, и в это уникальное место специально поедут тургруппы… Я уверен, что это будет работать круглогодично», – сказал министр.

В свою очередь руководитель крымского отделения ДОСААФ Андрей ПОПОВ сообщил, что уже проведены предварительные переговоры по поводу поставки в будущий музей списанной авиатехники.

«У нас здесь штаб Черноморского флота, за которым закреплена авиация. Через центральный совет ДОСААФ России мы обращаемся к генштабу вооруженных сил, который подтвердил нам, что готовы передавать нам технику. Сейчас идет подбор той самой техники для установки и организации музея», – добавил он.

Кроме того, планируется создать на горе многофункциональный военно-патриотический центр для воспитания подрастающего поколения. Там будут представлены разные виды вооружения, организованы выставки и другое.

В Крыму уверены: гора Клементьева – это уникальное место для слетов и соревнований малой авиации, для тренировочной базы, а также для проведения различных фестивалей, например, воздушных шаров, воздушных змеев, музыкальных и спортивных мероприятий.

«Это некоторая консолидация разных направлений. Это и горная, и лесная местность, исторические какие-то моменты, связанные с воздухоплаванием и не только. Также близость к морю. Это уникальный действующий аэродром. Это возможности для дельтапланерного спорта, для парапланеризма», – пояснил ПОПОВ.