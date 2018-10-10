В крымском Щёлкино в домах много щёлок

К отопительному сезону в Щелкино не готов 61 из 86 домов, сообщил заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета РК Валерий АКСЕНОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Он уточнил, что в этих домах имеются проблемы с кровлей и отопительными системами.

«По этому городу вообще принимается правительством Крыма отдельная программа, как город восстановить и решить все вопросы. Допустим, сегодня 21 крышу обещают в Щелкино закончить, деньги выделены и документация есть… Где-то с 18 октября могут приступать к работе», — рассказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».

АКСЕНОВ отметил, что на следующей неделе представители республиканских властей намерены посетить город для проверки состояния многоквартирных домов и встречи с местными жителями. Однако в этом году щелкинцам не стоит ожидать решения всех проблем.

«Если десятилетиями в этом городе ничего не делалось, что-то сделать за один год сложно. Но правительство и Госсовет Крыма не отворачиваются от этих проблем. И я думаю, что в следующем году все проблемы, касающиеся крыш и системы отопления, решим», — предположил парламентарий.