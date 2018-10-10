Гранты Бориса Дубровского помогут утроить объемы благоустройства региона
10 октября 2018, 14:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Благодаря инициативе губернатора Южного Урала Бориса Дубровского все территории, которые были благоустроены в этом году, могут претендовать на гранты главы региона.
Основным критерием будет вовлеченность жителей в обсуждение проекта. Победителям в следующем году предоставят в три раза больше средств на облагораживание своих районов и поселений.
Глава региона поручил руководителю конкурсной комиссии, депутату Госдумы Владимиру Бурматову провести оценку благоустройства в этом году. Парламентарий побывал сразу в нескольких городах и селах и отметил, что работы проведены на достойном уровне.
Кроме того, он пояснил, что благодаря грантам губернатора можно будет реализовать большой проект улучшения общественного пространства и в разы увеличить количество благоустроенных дворов. Подробнее читайте на сайте газет "Вечерний Челябинск".
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