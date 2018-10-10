От мусора у вице-губернатора Подмосковья крышу снесло?
10 октября 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Можно ли построить с подходом раздолбаев высокотехнологичный мусоросжигательный завод? Оказывается, можно, только потом нужно будет столько же денег вложить на устранение огрех идиотов.
В Подмосковном Зарайске проектировщики так торопились с новым мусоросжигательным заводом, что забыли про оборудование, которое нужно внести в цеха. Сейчас придётся сносить... крышу.
Как пишет на своей странице в Facebook известный телеведущий Андрей Караулов, строительство завода обошлось свыше миллиарда рублей, и крыша уже есть, но техника внутрь не влезает. Крышу придётся сносить, поставить вышки и опустить технику в цеха, а потом заново смонтировать крышу. По мнению Караулова, по стоимости это будет как ещё один завод.
"Господин Габдрахманов, вице-губернатор Московской области, так спешил отчитаться перед начальством о строительстве в Подмосковье мусоросжигательных заводов, что стены этого самого завода оказались ниже, чем высота котла и другой необходимой техники. И об этом он не торопится, как я предполагаю, докладывать президенту, - негодует журналист. - А чтобы было на кого списать бардак, убедил правительство выгнать с работы нынешнего главу района, хотя мусор - это прерогатива губернатора".
"Глава имел наглость не принимать мусор без соответствующих законодательных актов. И правильно делал. Это же уголовное дело! Но те, кто зарабатывает на вывозе, они торопятся. Вот и сняли парня, хотя его рейтинг зашкаливал. Под ногами мешается. Теперь на него можно списать. Если вдруг областной прокурор или природоохранный прокурор очнутся. Пока не очнулись", - резюмирует Андрей Караулов.
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