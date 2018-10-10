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Знаковая для Кубани дата

10 октября 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Знаковая для Кубани дата

Знаковая для Кубани дата Вчера Темрюке состоялось праздничное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. С этой знаменательной датой кубанцев поздравили губернатор региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Почетными гостями на торжестве были ветераны Великой Отечественной войны. Также в Темрюк приехали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и кубанского парламента, делегации всех муниципальных образований края, военнослужащие, казаки, кадеты.

Центральным моментом праздника была церемония возложения венков и цветов погибшим защитникам Отечества к памятному обелиску на территории музея боевой техники под открытым небом «Военная горка». В своем выступлении глава региона Вениамин Кондратьев поздравил всех жителей края с юбилейной датой освобождения Кубани, отметил особую значимость праздника для всех, поблагодарил ветеранов за их ратный труд и мирное небо над головой. «Сегодня не просто праздник, а праздник жизни, потому что 75 лет назад те, кто отдал свою жизнь – нам нашу подарил. С праздником жизни! С Днем кубанской Победы!», - сказал глава края. Обращаясь ко всем участникам, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко подчеркнул, что 9 октября для Кубани – не просто памятная дата в календаре. Это, по сути, ее второй день рождения. «Символично, что торжества по случаю 75-летия освобождения проходят на Тамани. Ведь именно здесь была поставлена победная точка в битве за Кавказ. Больше года длилось освобождение Кубани от фашистов.

Много событий произошло, и все они вписаны в историю Великой Отечественной войны. Я глубоко убежден, что наши дети также будут помнить имена героев, которые передали им Кубань развивающуюся, красивую и благодатную», – сказал Юрий Бурлачко. Спикер ЗСК заострил внимание на величии подвигов тех, кто боролся за освобождение Кубани и Кавказа в целом. «Прорыв «Голубой линии», эпопея сражения на Малой земле, битвы «ночных ведьм» в небе над Таманью. И память об этих подвигах запечатлена в мраморе и граните. Но самая большая память та, что хранится в наших сердцах. Вечная память воинам, освободившим Кубань от немецко-фашистских захватчиков!», - заключил спикер кубанского парламента. Ещё одним ключевым моментом праздничного мероприятия была церемония передачи эстафеты «Славных дел».

Ведущий мероприятия напомнил, что в честь знаменательной годовщины освобождения Кубани на протяжении всего года в крае проходила памятная эстафета, в которой приняли участие все города и районы. В ее рамках путь освободителей повторили Знамя эстафеты и книга «Эстафета славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани, посвященная 75-й годовщине освобождения районов и городов Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков». Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, руководитель Краевого совета ветеранов, Герой России Евгений Шендрик первое Знамя эстафеты и книгу передал руководителям ветеранских организаций Республики Крым, Городов-Героев Севастополь и Керчь. Второе Знамя эстафеты и книга были переданы на вечное хранение в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына.

«Дорогие наши ветераны! 75 лет назад вы сделали то, что не сделала бы ни одна армия мира. Вы освободили Кубань от фашистской Германии. Мы это помним. Наша организация ветеранов, которая насчитывает более миллиона человек, богата традициями. Вы воспитали несколько поколений воинов. И те, кто отслужил, и те, кто воевал в Афганистане и на Северном Кавказе, достойны памяти и не посрамили честь русского оружия. Низкий Вам поклон ветераны! Вечная слава героям!», - поздравил Евгений Шендрик. Программа праздничных мероприятий включала в себя красочное театрализованное представление с элементами реконструкции событий освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ – «Летопись Победы». Зрелищность празднику добавили торжественное прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона и выступления в небе пилотажной группы «Русские витязи».

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Знаковая для Кубани дата

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Вчера Темрюке состоялось праздничное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. С этой знаменательной датой кубанцев поздравили губернатор региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. >>
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