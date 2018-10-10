В Движении автомобилистов России оценили возможные поправки в закон об ОСАГО

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в среду оценил возможные поправки, которые могут быть внесены в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности.

Ранее в Министерстве финансов РФ предложили исключить из стоимости ОСАГО коэффициенты по мощности, а также территории использования машины.