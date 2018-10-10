Вдова Кобзона пообещала, что его офис не закроется, и каждый там найдет помощь

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли на вечере памяти заявила, что не собирается закрывать офис супруга. Она пообещала, что «каждый сможет прийти, как всегда приходили к нему люди, самые простые. И каждого здесь выслушают и каждому здесь постараются помочь».

Таким образом она будет чтить память о муже, с которым прожила долгую и счастливую жизнь. «Враги не дождутся, и офис мы не закроем», - сказала она на поминальном вечере. Нелли Кобзон сказала, что в их совместной жизни с популярным артистом было много всего — и ссоры, и слёзы, и страдания, но была такая большая любовь, а сам Иосиф Давыдович был очень мощным человеком.

«Сегодня 40-й день, мне очень страшно, что мы прощаемся с его душой, но его душа будет всегда во мне, и, думаю, в ваших душах она тоже останется», — цитирует Нелли News.ru.