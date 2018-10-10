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В Крыму суд встал на защиту властей, отказавших в проведении гей-парада
10 октября 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Суд встал на сторону руководства города Керчи, которое в прошлом году отказало организаторам в проведении гей-парада в городе-герое, пишут «Аргументы недели-Крым».
Год назад в администрацию Керчи, как и в органы власти ряда других городов Крыма, поступила просьба о проведении парада лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Инициатором выступил неформальный лидер ЛГБТ-движения в России Николай АЛЕКСЕЕВ.
Однако заместитель главы администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ выдал официальный отрицательный ответ, который подкрепил нормой федерального законодательства, запрещающей пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.
Заявители не смирились с отказом и отправились искать справедливость в суде, однако суд также встал на защиту консервативных муниципальных властей. У организаторов с неуемной энергией еще остается вариант с Европейским судом по правам человека.
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