В Крыму суд встал на защиту властей, отказавших в проведении гей-парада

Суд встал на сторону руководства города Керчи, которое в прошлом году отказало организаторам в проведении гей-парада в городе-герое, пишут «Аргументы недели-Крым».

Год назад в администрацию Керчи, как и в органы власти ряда других городов Крыма, поступила просьба о проведении парада лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Инициатором выступил неформальный лидер ЛГБТ-движения в России Николай АЛЕКСЕЕВ.

Однако заместитель главы администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ выдал официальный отрицательный ответ, который подкрепил нормой федерального законодательства, запрещающей пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Заявители не смирились с отказом и отправились искать справедливость в суде, однако суд также встал на защиту консервативных муниципальных властей. У организаторов с неуемной энергией еще остается вариант с Европейским судом по правам человека.