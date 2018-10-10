В следующем году с запуском платформы TON у Telegram появится своя криптовалюта. Правда, поменять ее на валюту настоящую будет проще, чем, скажем, биткойны. По крайней мере, если противостояние ДуровVSРоскомнадзор не заденет новый ресурс, то данная платформа обещает эффект разорвавшейся бомбы. Однако, несмотря на далеко идущие планы разработчиков TON, некоторые популярные каналы в Telegram заняли выжидательную позицию. По их мнению, у Telegram тоже есть свой предел. Наш корреспондент Аурен Хабичев пообщался с редактором канала Караульный.

Какое будущее у телеграм в России? В мире?

У любого софта есть, в определенном смысле, технологический предел. Пока не будет создано чего-то принципиального нового и доступного, как унифицированное средство коммуникации, подходящее миллионам людей - классические месседжеры будут существовать.

Поясним. Технология СМС полноценно была реализована в мире в середине 90ых, в России она появилась в 2000 году. Интернет- Месседжеры активно стартовали в 2009-2010. Нужно понимать, что по сути они - доработка СМС с учетом развития интернета и медиа, а не принципиально новая идея. Пока не будет общедоступного внедрения VR и наночипов - на наш взгляд, месседжеры будут популярны.

Telegram занял свою нишу в среде месседжеров и его выгодно отличают от остальных именно каналы, т.е. медиаплощадки. Когда именно их (каналов) популярность уйдет на другую платформу/соцсеть, тогда и уйдет "нерв" популярности Телеграма. Но есть факт - Телеграм, как месседжер, закрепился и в России и в мире. Число скачиваний более 100 млн. У вайбера более 500. У вотсаппа гораздо больше. И это только в Гуглсторе. Он - замыкающий в большой тройке.

Разделяете ли вы точку зрения, что телеграм станет более востребованным, чем другие соцсети и месенджеры?

Нет, не разделяем - хотя посмотрим, что придумает Дуров. Пока он выпускает вторичные улучшенные продукты. Построенная по принципу Фейсбука соцсеть "Вконтакте" подкупала пользователей музыкой и фильмами. Построенный по принципу WhatsApp, мессенджер Телеграмм подкупает каналами (более популярными чем у старшего брата) и системами шифрования.

Знаете, Дуров отлично разбирается в том, что он делает. Но для того, чтобы затмить лидеров рынка - недостаточно выпустить нишевый или национально ориентированный продукт. Нужно что-то принципиально новое.

Считаете ли вы себя полноценным медиа?

Для этого нужно понять что есть мерило полноценности медиа. Если мы считаем гонзо-блоги или "расследовательские СМИ из трех сотрудников полноценными медиа-то да, несомненно. Если полноценное медиа это верстка после летучки у главреда и запах свежей краски то нет, не считаем.

Кто вас читает? Чем аудитория телеграм отличается от аудитории федеральных СМИ?

Аудитория Телеграма моложе, чем телевизионная. Она больше сконцентрирована на авторской интерпритации новостей, чем на журналистике факта. И это касается не только политики, но и спорта, моды и т.д. Также аудитория Телеграм ориентирована на тренды. А это значит, что если появится будет принципиально новый тренд (какой-нибудь мыслеграм) - она перейдет туда. В этом смысле Телеграму, как ключевой новостной площадке интернета, мы даем еще лет пять. Если же Дуров разработает систему коммерческого и рекламного взаимодействия с такими каналами распространения информации как Youtube или Twich - это может в хорошем смысле затянуться и затянуть.