Расшифровано пророчество Ванги о столкновении Земли с планетой Нибиру в 2023-м

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала столкновение Земли с планетой Нибиру. Такой точки зрения придерживается один из толкователей прогнозов экстрасенса, сообщают отечественные интернет-СМИ.

В одном из пророчеств Ванги говорится о том, что в 2023 году произойдет изменение орбиты Земли. Исследователь-энтузиаст, которого процитировал сайт vistanews.ru, полагает, что медиум имела в виду столкновение с Нибиру. По словам интерпретатора, удар придется по Европе, при этом территория Российской Федерации не пострадает. К 2028-му Земля, Нибиру, а также Венера должны стать одним целым, отмечается в опубликованной изданием заметке.

Ранее сообщалось, что в небе над российским Нижнекамском сняли на видео объект, который, согласно утверждению автора записи, является планетой Нибиру. Опубликованный в соцсетях ролик испугал некоторых горожан.