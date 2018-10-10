Расшифровано пророчество Ванги о столкновении Земли с планетой Нибиру в 2023-м
10 октября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Болгарская ясновидящая Ванга предсказала столкновение Земли с планетой Нибиру. Такой точки зрения придерживается один из толкователей прогнозов экстрасенса, сообщают отечественные интернет-СМИ.
В одном из пророчеств Ванги говорится о том, что в 2023 году произойдет изменение орбиты Земли. Исследователь-энтузиаст, которого процитировал сайт vistanews.ru, полагает, что медиум имела в виду столкновение с Нибиру. По словам интерпретатора, удар придется по Европе, при этом территория Российской Федерации не пострадает. К 2028-му Земля, Нибиру, а также Венера должны стать одним целым, отмечается в опубликованной изданием заметке.
Ранее сообщалось, что в небе над российским Нижнекамском сняли на видео объект, который, согласно утверждению автора записи, является планетой Нибиру. Опубликованный в соцсетях ролик испугал некоторых горожан.
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