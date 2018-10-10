В сети объявили сбор средств "на сухари" Кокорину и Мамаеву, которым грозит срок
10 октября 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
В сети начали сбор средств "на сухари" российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
В отношении пока еще футболистов "Зенита" Александра Кокорина и ФК "Краснодар" Павла Мамаева, избивших чиновника и водителя служебного автомобиля Первого канала, возбуждено уголовное дело, им грозит реальный срок.
Пострадавшие считают, что уголовное дело должно быть возбуждено по более серьезной статье. Один из благотворительных фондов, который уже ранее открыл сбор денег для депутат Госдумы Веры Ганзы из-за ее маленькой зарплаты в размере 380 тысяч рублей, призвал на помощь футболистам, - сообщает издание "Свободная пресса".
"Срочно требуется наша помощь! "Человечек" открывает сбор на передачку в СИЗО для доблестных бойцов, дабы они могли ощущать народную любовь и поддержку даже в самый пасмурный день в камере", — говорится в сообщении.
Судьба Кокорина и Мамаева решится в ближайшие дни. Останутся ли они в своих клубах? "Краснодар" уже думает, как расторгнуть контракт с Мамаевым. А его супруга решилась подать на развод. Во вторник, 9 октября, Алина подала официальное заявление.
В "Зените" ждут, когда с Кокориным разберутся правоохранители. Но и сами пообещали как-то наказать. В петербургском клубе возмущены поступком своего игрока. "То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФК 9 октября.
"Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно", - сообщается на сайте "Зенита".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес