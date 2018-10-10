В сети начали сбор средств "на сухари" российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

В отношении пока еще футболистов "Зенита" Александра Кокорина и ФК "Краснодар" Павла Мамаева, избивших чиновника и водителя служебного автомобиля Первого канала, возбуждено уголовное дело, им грозит реальный срок.

В ФК "Краснодар" возмущены дракой Мамаева, клуб хочет разорвать с ним контракт

Пострадавшие считают, что уголовное дело должно быть возбуждено по более серьезной статье. Один из благотворительных фондов, который уже ранее открыл сбор денег для депутат Госдумы Веры Ганзы из-за ее маленькой зарплаты в размере 380 тысяч рублей, призвал на помощь футболистам, - сообщает издание "Свободная пресса".

"Срочно требуется наша помощь! "Человечек" открывает сбор на передачку в СИЗО для доблестных бойцов, дабы они могли ощущать народную любовь и поддержку даже в самый пасмурный день в камере", — говорится в сообщении.

Судьба Кокорина и Мамаева решится в ближайшие дни. Останутся ли они в своих клубах? "Краснодар" уже думает, как расторгнуть контракт с Мамаевым. А его супруга решилась подать на развод. Во вторник, 9 октября, Алина подала официальное заявление.

В "Зените" ждут, когда с Кокориным разберутся правоохранители. Но и сами пообещали как-то наказать. В петербургском клубе возмущены поступком своего игрока. "То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФК 9 октября.

"Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно", - сообщается на сайте "Зенита".