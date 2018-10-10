Почему Юрий Лужков отказался помириться с умирающим Кобзоном?

Только прошли сороковины со дня смерти славного сына Отечества народного артиста СССР Иосифа Кобзона, в соцсетях стала появляться скупая информация о последних днях действительно любимого и народного певца многих поколений советских и российских граждан.



На своей странице в Facebook известный тележурналист и писатель Андрей Караулов рассказывает, что за две недели до смерти Иосиф Кобзон позвонил экс-мэру Москвы, известному российскому политику Юрию Лужкову, сказал что умирает и предложил Юрию Михайловичу помириться. Как считает Караулов, Иосиф Давыдович, наверное, вспомнил, как Лужков много лет назад, когда у Кобзона нашли онкологию, специально прилетал к нему в госпиталь в Германию.



Они разошлись 5 лет назад. Как понимает тележурналист, это произошло из-за Елены Николаевны Батуриной. С Лужковым многие разошлись из-за Батуриной, если не все.

"Услышав Кобзона, Юрий Михайлович ответил, что не только встречаться, но и разговаривать с ним не станет", - пишет на своей странице Андрей Караулов.



