Российские военные приступили к испытаниям экзоскелета

В Министерстве обороны приступили к испытаниям пассивного экзоскелета для военных. Согласно последней информации экспертов, данное устройство к настоящему моменту достаточно полно проработано.

Уточняется, что включение экзоскелета в комплект "Ратника" не планируется. Известно также, что специалисты уже приступили к работам по активному экзоскелету, который, как предполагается, дополнит экипировку нового поколения, передает в среду, 10 октября, РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что данное устройство позволит военным практически не чувствовать на себе существенного веса снаряжения и вооружения в рамках выполнения различных боевых задач.