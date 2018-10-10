Борис Дубровский: Челябинская область готовится к 85-летнему юбилею

В следующем году Челябинская область отметит свой 85-летний юбилей. Глава региона Борис Дубровский поручит начать подготовку к праздничным мероприятиям загодя.

Напомним, что указ о создании региона был подписан 17 января 1934 года. О том, какие ключевые направления будут реализованы в следующем,юбилейном году, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".