Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе
2

В сети сообщили об авиаударе ВСУ по Донбассу и уничтожении живой силы ополченцев
3

В ополчении ДНР назвали истинного врага воюющих против республик Донбасса ВСУ
4

Выложено предсказание нумеролога о скорой «гибели» президента Украины Порошенко
5

На Донбассе раскрыли секрет легендарного снайпера

//Общество 13+

Борис Дубровский: Челябинская область готовится к 85-летнему юбилею

10 октября 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Борис Дубровский: Челябинская область готовится к 85-летнему юбилею

В следующем году Челябинская область отметит свой 85-летний юбилей. Глава региона Борис Дубровский поручит начать подготовку к праздничным мероприятиям загодя.

Напомним, что указ о создании региона был подписан 17 января 1934 года. О том, какие ключевые направления будут реализованы в следующем,юбилейном году, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Как изменилась тройка самых влиятельных политиков Южного Урала

Как изменилась тройка самых влиятельных политиков Южного Урала 08:44

Насыщенный федеральной политической повесткой сентябрь и региональные изменения не смогли не отразиться на тройке самых влиятельных политиков Южного Урала. Однако глава региона Борис Дубровский сохраняет неизменное лидерство, рассказал представитель АПЭК региона, политолог Андрей Лавров. >>
Борис Дубровский: Челябинская область готовится к 85-летнему юбилею

Борис Дубровский: Челябинская область готовится к 85-летнему юбилею 08:02

В следующем году Челябинская область отметит свой 85-летний юбилей.Глава региона Борис Дубровский поручит начать подготовку к праздничным мероприятиям загодя. >>
Саммиты в Челябинске пройдут точно в срок

Саммиты в Челябинске пройдут точно в срок 07:56

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут точно в срок.Об этом глава Южного Урала Борис Дубровский заявил полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, который приехал с официальным визитом в регион. >>
Николай Цуканов: на нормализацию ситуации потребуются время и ресурсы

Николай Цуканов: на нормализацию ситуации потребуются время и ресурсы 07:48

Полпред президента в УрФО посетил Южный Урал и отметил, что острота проблемы с вывозом мусора в областном центре снизилась. Однако, по его мнению, для полной нормализации ситуации потребуются время и ресурсы. >>
Владимир Бурматов: С подделкой подписей за капремонт разберется полиция

Владимир Бурматов: С подделкой подписей за капремонт разберется полиция 09.10 13:15

С непростой ситуацией столкнулись жители дома №26 по улице Островского. По подделанным подписям вышло, что они уже приняли капремонт крыши. Узнали они об этом после потопа при первом же дожде. В поисках правды собственники обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. >>
Челиндбанк приглашает на бесплатный бизнес-семинар

Челиндбанк приглашает на бесплатный бизнес-семинар 09.10 10:45

Челиндбанк приглашает на бесплатный бизнес-семинар «Пять лучших приемов работы с возражениями». >>

//Новости МирТесен



Бизнес, который начался с пикника на Зюраткуле

Бизнес, который начался с пикника на Зюраткуле 09.10 10:38

В эфир «Челябинского эха» вышел третий выпуск проекта «Сделано в Челябинске 2018». В среду, 3 октября, гостем программы стал финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске», генеральный директор ООО «Челябинский завод бытовых товаров» Александр Машковский. >>
Борис Дубровский сохранит льготы и пособия пенсионерам

Борис Дубровский сохранит льготы и пособия пенсионерам 08.10 14:48

Благодаря успешной экономической политике на Южном Урале есть средства для того, чтобы в полной мере сохранить все ключевые льготы и пособия для людей старшего возраста. Кроме того, выплата вырастет до 700 рублей. Такое решение принял глава региона Борис Дубровский. >>
Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз

Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз 08.10 14:39

Существенные послабления в налоговых выплатах получат люди пенсионного возраста. С соответствующей инициативой он обратился к депутатам регионального ЗСО. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Выиграй приставку для цифрового ТВ от газеты «Губерния»

Выиграй приставку для цифрового ТВ от газеты «Губерния» 08.10 13:29

С 10 января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение аналогового телевизионного сигнала в городах и поселках с населением менее ста тысяч человек. Но все эти каналы можно будет смотреть по бесплатному цифровому телевидению. Для этого к телевизорам старого образца потребуется установить цифровую приставку. >>
Бурматов дал срок до конца недели устранить аварийные люки

Бурматов дал срок до конца недели устранить аварийные люки 08.10 13:23

Люки и ливневки стали настоящими ловушками для автомобилистов в Челябинске. Дело в том, что после ремонта центральных улиц люки стали выше на несколько сантиметров, а ливневки - ниже. Либо лавировать, либо портить подвеску. Автомобилисты пожаловались депутату Госдумы Владимиру Бурматову >>
Книга о «Вечернем Челябинске» расскажет про 50-летнюю историю газеты

Книга о «Вечернем Челябинске» расскажет про 50-летнюю историю газеты 08.10 12:52

В этом году газета «Вечерний Челябинск» отметит свой 50-летний юбилей. К этой знаменательной дате в южноуральской столице будет выпущена книга «50 лет вместе с городом», которая расскажет об истории газеты от первых лет становления до современности. >>

//Новости Redtram

У Tele2 вырос в семь раз международный интернет-роуминг

У Tele2 вырос в семь раз международный интернет-роуминг 08.10 08:17

Только за три месяца лета клиенты оператора сотовой связи Tele2 на Урале скачали в роуминге из-за границы в семь раз больше информации, чем обычно. Это получилось благодаря росту географии стран для безлимитного интернета. >>
В Чурилово достроят новую современную школу

В Чурилово достроят новую современную школу 05.10 14:33

Новую школу для жителей микрорайона Чурилово в Челябинске достроят к началу следующего учебного года. Такое требование выдвинул депутат госдумы Владимир Бурматов в ходе посещения строящегося здания. Кроме того, он помог ученикам быстрее добираться до местной школы — сейчас их будет собирать школьный автобус. >>
Анатолий Литовченко поздравил педагогов

Анатолий Литовченко поздравил педагогов 05.10 13:29

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко от всей души поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. Он заявил, что быть преподавателем — это дар, и настоящий педагог всегда дает больше, чем заложено в программе обучения. >>

//Новости ADWILE

Единороги в Челябинской области

Единороги в Челябинской области 05.10 10:14

Современная тенденция такова, что детские праздники обходятся порой не дешевле, чем взрослые. Угощение, украшения – на все это тратится немало денег, но на организации праздника вполне можно сэкономить, при этом нисколько не потеряв в качестве! Так, купить всю атрибутику для детского праздника вы сможете в магазине постоянных распродаж «Галамарт» - цены в нем вас приятно удивят. >>
РМК открыла в Кыштыме лабораторию будущих инженеров

РМК открыла в Кыштыме лабораторию будущих инженеров 04.10 16:04

Благодаря победе в конкурсе Русской медной компании "Измени свой город к лучшему" в Центре технического творчества появился новехонький 3D-сканер, станок с числовым программным управлением и детали для строительства робототехники. На них будут заниматься порядка 400 ребят ежегодно возрастом от 13 лет. Сумма гранта составила 250 тысяч рублей. >>
Глава Металлургического района поздравил педагогов с днем учителя

Глава Металлургического района поздравил педагогов с днем учителя 04.10 15:29

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! >>
«Вечерка» и главное литературное событие 2018 года на Южном Урале

«Вечерка» и главное литературное событие 2018 года на Южном Урале 04.10 15:26

5 и 6 октября в челябинской Публичке пройдет традиционная Южноуральская книжная ярмарка — территория общения участников большого литературного процесса. Запланировано более 40 мероприятий с участием писателей, издателей, книготорговцев, читателей и библиотекарей, главная цель которых — продвигать книгу как источник идей развития общества. >>
Бурматов и Цуканов обсудили экологию Южного Урала

Бурматов и Цуканов обсудили экологию Южного Урала 04.10 10:54

депутат Госдумы Владимир Бурматов встретился с полпредом президента России Николаем Цукановым,чтобы обсудить проблемы экологии Южного Урала и наметить ноябрьскую встречу промышленников, глав регионов и представителей исполнительной власти, которая пройдет в Екатеринбурге и Челябинске. >>
В Челябинске установят три тысячи новых контейнеров для мусора

В Челябинске установят три тысячи новых контейнеров для мусора 04.10 09:43

Прямо сейчас в Челябинске началась сборка новых, более вместительных контейнеров для бытового мусора. Они частично заменят баки в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска. Всего ожидается установка порядка трех тысяч новых емкостей. >>

//Новости партнеров

На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков

На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков 03.10 15:03

На учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в Красноармейском районе Южного Урала начались командно-штабные учения. Эксперты проверят готовность энергетиков ОАО «МРСК Урала» к ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению массовых отключений энергетических объектов, которые вызваны опасными природными явлениями. >>
Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора

Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора 03.10 14:55

Если в вашем дворе не хватает контейнеров для бытового мусора или площадка до сих пор заполнена отходами – звоните. >>
Две недели бесплатного теста безлимита на интернет предлагает Tele2

Две недели бесплатного теста безлимита на интернет предлагает Tele2 03.10 13:56

Хотите протестировать бесплатный безлимит на интернет и связь внутри сети? Компания Tele2 запускает двухнедельный тест-драйв нового тарифа «Мой безлимит». Если понравится - останетесь. >>
В столице Южного Урала прошел евразийский форум

В столице Южного Урала прошел евразийский форум 03.10 07:48

27 сентября в Челябинске состоялся международный молодежный форум «Евразийская интеграция – выбор молодых», в котором приняли участие представители Казахстана и Таджикистана. >>
7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак

7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак 03.10 07:45

7 октября в ДС "Юность", в 19:00 дива Ани Лорак представит шоу, которого еще не было в истории нашего шоу-бизнеса. В программе прозвучат признанные хиты в смелых аранжировках: «Зеркала», «Обними меня», «Сопрано», «Сумасшедшая», «Ты еще любишь», «Забирай рай» и другие. >>
Борис Дубровский: Ситуация с вывозом отходов в Челябинске преломлена

Борис Дубровский: Ситуация с вывозом отходов в Челябинске преломлена 02.10 16:36

Борис Дубровский лично проконтролировал качество уборки контейнерных площадок Курчатовского и Калининского района - именно по ним в правительство региона поступило максимальное количество жалоб. Итогом проверки стало совещание, на котором глава региона распорядился выделить дополнительные 20 миллионов рублей >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры