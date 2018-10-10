Саммиты в Челябинске пройдут точно в срок
10 октября 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут точно в срок. Об этом глава Южного Урала Борис Дубровский заявил полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, который приехал с официальным визитом в регион.
Напомним, что на минувшей неделе глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить миллиард рублей на строительство нового аэропорта. Просьба главы региона Бориса Дубровского была удовлетворена, поэтому сроки возведения инфраструктуры и зданий переносятся с 2010 на 2018-2019 год.
Добавим, что общая стоимость реконструкции аэропорта составит порядка 3 миллиардов рублей, а оценочная стоимость всех работ по подготовке к саммитам достигает 40-50 миллиардов рублей.
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