Саммиты в Челябинске пройдут точно в срок

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут точно в срок. Об этом глава Южного Урала Борис Дубровский заявил полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, который приехал с официальным визитом в регион.

Напомним, что на минувшей неделе глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить миллиард рублей на строительство нового аэропорта. Просьба главы региона Бориса Дубровского была удовлетворена, поэтому сроки возведения инфраструктуры и зданий переносятся с 2010 на 2018-2019 год.

Добавим, что общая стоимость реконструкции аэропорта составит порядка 3 миллиардов рублей, а оценочная стоимость всех работ по подготовке к саммитам достигает 40-50 миллиардов рублей.