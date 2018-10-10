Николай Цуканов: на нормализацию ситуации потребуются время и ресурсы

Полпред президента в УрФО посетил Южный Урал и отметил, что острота проблемы с вывозом мусора в областном центре снизилась. Однако, по его мнению, для полной нормализации ситуации потребуются время и ресурсы.

Вместе с главой региона Борисом Дубровским они обсудили перспективы работы в этом направлении. Губернатор отметил, что регоператор официально приступает к работе с 1 января следующего года, а в полную силу схема вывоза мусора заработает только после строительства нового полигона, которое намечено на 2019-2020 годы.

В спою очередь Николай Цуканов рассказал, что прокуратура по его поручению уже возбудила ряд административных и уголовных дел по поводу недобросовестной работы перевозчиков.