В Симферополе в результате ДТП на парковке перевернулся автомобиль
9 октября 2018, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне на автопарковке возле торгово-развлекательного центра «Меганом» в Симферополе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на собственную крышу, пишут «Аргументы недели-Крым».
Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в социальной сети. На ней видно, как один из автомобилей на довольно высокой для такой территории скорости врезается в машину, пересекающую стоянку в перпендикулярном направлении.
В итоге второе авто перевернулось на крышу и из его задней части повалил дым. По предварительным данным, никто не пострадал. Официальной информации о ДТП пока нет.
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