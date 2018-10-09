В Симферополе в результате ДТП на парковке перевернулся автомобиль

Накануне на автопарковке возле торгово-развлекательного центра «Меганом» в Симферополе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на собственную крышу, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в социальной сети. На ней видно, как один из автомобилей на довольно высокой для такой территории скорости врезается в машину, пересекающую стоянку в перпендикулярном направлении.

В итоге второе авто перевернулось на крышу и из его задней части повалил дым. По предварительным данным, никто не пострадал. Официальной информации о ДТП пока нет.