На месте гибели главы Донецкой народной республики прошли скорбные мероприятия. Скупые эмоции и море цветов. В такой атмосфере проходила церемония поминовения погибшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Он погиб 31 августа. В половину шестого вечера в кафе «Сепар» прогремел взрыв. В это время Александр Захарченко как раз вошел в помещение.









Трагедия произошла сорок дней назад. По православной традиции в этот день проходят церемония поминовения усопшего. В Донецке, ровно в 17:30, возле кафе «Сепар» началось возложение цветов.

В мероприятиях приняли участие представители политического и военного истеблишмента.















