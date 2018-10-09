В Донецке помянули Александра Захарченко (Фоторепортаж)
9 октября 2018, 20:24 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
На месте гибели главы Донецкой народной республики прошли скорбные мероприятия. Скупые эмоции и море цветов. В такой атмосфере проходила церемония поминовения погибшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Он погиб 31 августа. В половину шестого вечера в кафе «Сепар» прогремел взрыв. В это время Александр Захарченко как раз вошел в помещение.
Трагедия произошла сорок дней назад. По православной традиции в этот день проходят церемония поминовения усопшего. В Донецке, ровно в 17:30, возле кафе «Сепар» началось возложение цветов.
В мероприятиях приняли участие представители политического и военного истеблишмента.
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