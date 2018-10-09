Путин раскрыл секрет своей работоспособности
9 октября 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в рамках встречи с аграриями на Ставрополье раскрыл секрет своей работоспособности. Одна из сотрудниц сельхозпредприятия спросила, откуда политик черпает энергию.
Женщина поинтересовалась, как при невероятно плотном графике Владимир Путин смог выкроить время для обеда с работниками предприятия. Президент РФ пошутил, что он именно за этим и приехал в Ставропольский край. Впоследствии он уже серьезно добавил, что в тонусе его поддерживает общение с такими людьми, как местные аграрии.
Путин признался, что когда он смотрит на работу россиян, дополнительные силы появляются сами собой, передает во вторник, 9 октября, РИА "Новости".
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