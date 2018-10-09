"АН" показали последствия подрыва экс-претендента на пост главы ДНР (ВИДЕО)

У "Аргументов недели" появились эксклюзивные кадры видеосъемки внутри помещения, где произошел подрыв сразу после съезда компартии Донецкой народной республики.



Взрывной волной разнесло перегородку, пол усеян обломками и осколками. Мебель уцелела лишь частично. После взрыва так выглядел коридор здания, где только-только закончился съезд коммунистической партии Донецкой народной республики. Об этом происшествии АН сообщал 29 сентября.

Судя по кадрам, снятым внутри помещения сразу после происшествия, взрыв был небольшой. Эпицентр находился в углу коридора. В этом месте разнесло стенную перегородку. Кроме того, обгорели обои. Разломанная мебель лежит на полу в коридоре и в одной из комнат.

В результате происшествия пострадали четыре человека. В их числе был Игорь Хакимзянов. Тогда он был одним из претендентов на пост главы Донецкой народной республики, пришел на съезд коммунистической партии Донецкой народной республики для сбора подписей.

Одной из первых версий был теракт. Однако уже к вечеру появилось предположение о возможной инсценировке. Сообщалось, что мощность взрывного устройства была не больше 150 грамм в тротиловом эквиваленте. Оно было заложено в кресле, которое стояло в углу.

Спустя пару дней после происшествия Игорь Хакимзянов заявил о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки. Официально заявленным мотивом стало состояние здоровья претендента. Первого октября Центризбирком официального Донецка заявил об отказе Игорю Хакимзянову в регистрации на том основании, что он не предоставил подписные листы.