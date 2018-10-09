Стало известно, что Путину подарили на Ставрополье в честь дня рождения

Во вторник, 9 октября, стало известно, что на Ставрополье подарили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в честь его дня рождения. 7 октября главе государства исполнилось 66 лет.

Сотрудники одного из сельхозпредприятий преподнесли Владимиру Путину саженцы яблонь и пообещали, что плоды будут "один к одному". Специалисты подобрали особый сорт, который сможет успешно пережить суровую московскую зиму, передает РИА "Новости". Президент РФ поблагодарил за такой подарок.

Известно также, что премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву также презентовали саженцы, несмотря на то, что его день рождения был в середине сентября.