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Стало известно, что Путину подарили на Ставрополье в честь дня рождения
9 октября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 9 октября, стало известно, что на Ставрополье подарили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в честь его дня рождения. 7 октября главе государства исполнилось 66 лет.
Сотрудники одного из сельхозпредприятий преподнесли Владимиру Путину саженцы яблонь и пообещали, что плоды будут "один к одному". Специалисты подобрали особый сорт, который сможет успешно пережить суровую московскую зиму, передает РИА "Новости". Президент РФ поблагодарил за такой подарок.
Известно также, что премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву также презентовали саженцы, несмотря на то, что его день рождения был в середине сентября.
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