Онищенко считает, что в российские школы следует вернуть полноценных медиков

Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник, 9 октября, заявил, что в учебные заведения страны необходимо вернуть полноценных медицинских работников.

В рамках заседания комитета ГД по образованию и науке Онищенко призвал выработать единую позицию по данному вопросу в ходе корректировки плана на 2020-2021 год.

По словам депутата, медики должны на постоянной основе находиться абсолютно во всех российских школах. В противном случае, как подчеркивает Геннадий Онищенко, ни о каком здоровье учеников не следует даже мечтать, передает сегодня РИА "Новости".