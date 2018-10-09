//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Онищенко считает, что в российские школы следует вернуть полноценных медиков

9 октября 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Онищенко считает, что в российские школы следует вернуть полноценных медиков
фото: globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник, 9 октября, заявил, что в учебные заведения страны необходимо вернуть полноценных медицинских работников.

В Госдуме предложили запретить продажу кофеиносодержащих напитков в школах

В Госдуме предложили запретить продажу кофеиносодержащих напитков в школах

В рамках заседания комитета ГД по образованию и науке Онищенко призвал выработать единую позицию по данному вопросу в ходе корректировки плана на 2020-2021 год.

По словам депутата, медики должны на постоянной основе находиться абсолютно во всех российских школах. В противном случае, как подчеркивает Геннадий Онищенко, ни о каком здоровье учеников не следует даже мечтать, передает сегодня РИА "Новости".

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

Второй за сутки мост обрушился в России

Второй за сутки мост обрушился в России

На территории России за текущие сутки обрушился уже второй мост. Согласно последней информации источников, в Мордовии рухнула железобетонная конструкция, соединяющая села Дубенки и Ардатово.

//Политика

Куда могут долететь ракеты С-300 из Сирии

Куда могут долететь ракеты С-300 из Сирии

Где именно будут развернуты в Сирии С-300 - держится в секрете. Есть предположение, что они будут находиться под Дамаском или ближе к побережью Средиземного моря. куда смогут долететь ракеты этих комплексов?

//Общество

"Чиновники не додумались давать по голове футболистам за пропущенные голы"

"Чиновники не додумались давать по голове футболистам за пропущенные голы"

Директор Департамента информации и печати в Министерстве иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения в СМИ об избиении футболистами Кокориным и Мамаевым двух чиновников.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Использование карт иностранных банков власти возьмут под свой контроль

Использование карт иностранных банков власти возьмут под свой контроль

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах.

//Криминал

Возбуждено дело о хищении 188 млн рублей, выделенных институту Минобороны

Возбуждено дело о хищении 188 млн рублей, выделенных институту Минобороны

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Экономика

Всё дорожает. Прогнозы на инфляцию в 2019 году

Всё дорожает. Прогнозы на инфляцию в 2019 году

Новая волна инфляции ожидает россиян. По мнению финансовых аналитиков, и ранее официальные прогнозы не отражали реальную картину с ценами и отставали в разы. Ожидаемую в 2019 году инфляцию может разогнать повышение ставки НДС и движение валютного курса.

//Происшествия

Троллейбус протаранил толпу пешеходов в Орле

Троллейбус протаранил толпу пешеходов в Орле

В Орле во вторник, 9 октября, произошла авария с участием троллейбуса. Согласно последней информации, транспортное средство протаранило толпу людей, которые находились на пешеходном переходе.

//Криминал

Опубликовано видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей

Опубликовано видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей

В Интернете опубликовано видео, запечатлевшее избитого футболистами Кокориным и Мамаевым водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Избитый шофер рассказал, как было дело.

//Происшествия

СМИ: супруга футболиста Павла Мамаева подала на развод

СМИ: супруга футболиста Павла Мамаева подала на развод

Сегодня стало известно, что супруга российского футболиста Павла Мамаева подала заявление на развод. Это произошло после того, как ее муж и другой спортсмен Александр Кокорин избили нескольких человек.

//Шоу-бизнес

В Сети угрожают убийством участнице музыкального шоу из-за излишней полноты

В Сети угрожают убийством участнице музыкального шоу из-за излишней полноты

Зрителям не понравилась одна из участниц британского музыкального шоу талантов The X Factor и они стали угрожать 20 –летней девушке убийством. Исполнительница Скарлетт Ли не угодила им с своим внешним видом.

//В мире

Появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на Украине

Появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на Украине

В сети во вторник, 9 октября, появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на территории Украины. Это должно произойти в связи с предоставлением автокефалии украинской церкви.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые создали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

Ученые создали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

Ученые создали несложный геномный тест, который способен определять предрасположенность людей к инфаркту. Согласно последней информации, это исследование можно будет пройти в любом возрасте.

//Общество

"АН" показали последствия подрыва экс-претендента на пост главы ДНР (ВИДЕО)

"АН" показали последствия подрыва экс-претендента на пост главы ДНР (ВИДЕО)

У "Аргументов недели" появились эксклюзивные кадры видеосъемки внутри помещения, где произошел подрыв сразу после съезда компартии Донецкой народной республики.

//Общество

Стало известно, что Путину подарили на Ставрополье в честь дня рождения

Стало известно, что Путину подарили на Ставрополье в честь дня рождения

Во вторник, 9 октября, стало известно, что на Ставрополье подарили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в честь его дня рождения. 7 октября главе государства исполнилось 66 лет.

//В мире

СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку

СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку

Во вторник, 9 октября, в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли уходит в отставку.

//В мире

Житель Китая неделю не замечал в своей голове пятисантиметровый гвоздь

Житель Китая неделю не замечал в своей голове пятисантиметровый гвоздь

Житель китайской провинции Хубэй в течение недели страдал от головной боли, а затем выяснил, что в его голове находится пятисантиметровый гвоздь. Это стало известно после компьютерной томографии.

//Шоу-бизнес

Новое лицо жены Гогена Солнцева после пластической операции и драка в студии

Новое лицо жены Гогена Солнцева после пластической операции и драка в студии

Гоген Солнцев «приревновал» свою престарелую супругу устроил драку в студии. Публика не сомневается, в сценарии все так и было задумано, но получилось очень даже неплохо, в духе ток-шоу.

//В мире

Создание базы ВСУ в Бердянске только навредит Украине

Создание базы ВСУ в Бердянске только навредит Украине

Политическое руководство Украины объявило о создании базы военных сил в Бердянске. Это решение как противодействие "российской агрессии в регионе", скорее всего, будет поддержано зарубежными партнёрами Украины из НАТО.

//Экономика

Как изменится курс доллара и евро на среду, 10 октября

Как изменится курс доллара и евро на среду, 10 октября

Центробанк опубликовал на своём сайте официальные курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю на 10 октября. В среду курс доллара составит 66,4032 рубля, что на 57 копеек ниже курса доллара, установленного ранее. Курс евро завтра будет равняться 76,2110. Курс евро потеряет 78 копеек по сравнению со вторником.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Источник о ДТП в Орле: под колесами троллейбуса находится несовершеннолетний

Источник о ДТП в Орле: под колесами троллейбуса находится несовершеннолетний

Вечером во вторник появились подробности ДТП с участием троллейбуса в Орле. Ранее стало известно, что транспортное средство протаранило толпу пешеходов, вследствие чего погибли три человека.

//В мире

Названы угрожающие Киеву последствия прекращения гражданской войны в Донбассе

Названы угрожающие Киеву последствия прекращения гражданской войны в Донбассе

Украинские власти не заинтересованы в завершении гражданской войны на востоке страны и восстановлении контроля над территориями ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, опубликованном российскими СМИ.

//Происшествия

Российская Премьер-Лига о Мамаеве и Кокорине: хулиганам не место в футболе

Российская Премьер-Лига о Мамаеве и Кокорине: хулиганам не место в футболе

В Российской Премьер-Лиге днем во вторник, 9 октября, сделали официальное заявление в связи со скандальным инцидентом, в котором принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

//Общество

Онищенко считает, что в российские школы следует вернуть полноценных медиков

Онищенко считает, что в российские школы следует вернуть полноценных медиков

Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник, 9 октября, заявил, что в учебные заведения страны необходимо вернуть полноценных медицинских работников.

//В мире

В Израиле крушение Ил-20 назвали испытанием отношений с Россией на прочность

В Израиле крушение Ил-20 назвали испытанием отношений с Россией на прочность

Сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр Зеев Элькин заявил, что крушение российского самолета Ил-20 в Сирии стало испытанием отношений РФ и Израиля на прочность.

//Шоу-бизнес

Актриса Наталья Кудряшова: "Мне интереснее режиссура"

Актриса Наталья Кудряшова: "Мне интереснее режиссура"

Актриса кино и театра, режиссер Наталья Кудряшова в 2018 году получила премию Венецианского международного кинофестиваля за роль в работе «Человек, который удивил всех».

//Новости Redtram

//Общество

Референдум в Крыму понравился Додику

Референдум в Крыму понравился Додику

//Наука

Глава NASA: вне Земли может быть обнаружена жизнь

Глава NASA: вне Земли может быть обнаружена жизнь

Глава NASA Джим Брайденстайн в рамках своего выступления в МГУ им. М.В. Ломоносова сделал неожиданное заявление. По словам специалиста, не исключено, что вне Земли может существовать жизнь.

//Общество

Видео с появившейся в небе над российским городом «планетой Нибиру» выложили СМИ

Видео с появившейся в небе над российским городом «планетой Нибиру» выложили СМИ

В небе над расположенном в Татарстане городе Нижнекамске сняли на видео объект, на котором, как утверждает его автор, запечатлена планета Нибиру. Ролик опубликовали отечественные интернет-СМИ.

//Политика

Аксенов рассказал, зачем Крым усилил контроль в Азовском и Черном морях

Аксенов рассказал, зачем Крым усилил контроль в Азовском и Черном морях

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему пограничники республики усилили контроль за акваторией Черного и Азовского морей. Об этом политик рассказал в рамках разговора с представителями СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO

Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO

Солистка музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина сообщила об уходе из состава коллектива. В своем аккаунте в социальной сети Instagram певица объяснила причины поступка.

//Общество

В Симферополе умер последний из живших в Крыму Герой СССР

В Симферополе умер последний из живших в Крыму Герой СССР

В Симферополе сегодня умер Ашот Аматуни - последний Герой СССР, проживавший на территории Крыма. Герою СССР было 95 лет. Генерал-лейтенант Ашот Аматуни воевал под Сталинградом, освобождал Украину, Молдавию, Польшу.

//Общество

Как отличить фейковую информацию от реальной, когда дело касается детей?

Как отличить фейковую информацию от реальной, когда дело касается детей?

Через чаты и мессенджеры, среди родителей активно распространяется фейковая информация о якобы появившихся в городе похитителях детей. Информация, безусловно, создает панику среди родителей.

//Шоу-бизнес

В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской

В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской

Юморист Максим Галкин и телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская скрывают свои романтические отношения, которые якобы завязались еще год назад. Максим - примерный семьянин.

//В мире

На фотографии 1943 года разглядели мужчину со смартфоном

На фотографии 1943 года разглядели мужчину со смартфоном

Британец Стюарт Хамфрис, который занимается реставрацией и колоризацией черно-белых кадров, показал в Твиттере снимок, на котором запечатлены задействованные на фронте британские рабочие во время отдыха на пляже Корниш.

//Общество

Эксперт: "Пока нет эффективного способа уборки космического мусора"

Эксперт: "Пока нет эффективного способа уборки космического мусора"

Японский спутник, который займётся удалением космического мусора, будет запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2» в начале 2020 года. Об этом рассказали в компании «Главкосмос пусковые услуги», которая входит в «Роскосмос». В состав спутника ELSA-d входят два аппарата: «Преследователь» и «Цель», как передает ТАСС.

//Общество

Эксперт назвал самые востребованные профессии в России

Эксперт назвал самые востребованные профессии в России

В России в настоящее время требуются специалисты в области здравоохранения, образования и науки, информационных технологий, физкультуры и спорта, в промышленности - инженеры и рабочие.

//Криминал

В Кремле отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым

В Кремле отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым

Пресс-секретарь российского президента Дитрий Песков прокомментировал сообщения об участии известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаевав в двух массовых драках в Москве.

//Экономика

Медведев написал научную статью с обоснованием повышения пенсионного возраста

Медведев написал научную статью с обоснованием повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев написал научную статью, посвященную развитию российской экономики, в которой в одном из разделов обосновывается повышение пенсионного возраста.

//Общество

Журова предложила свой вариант привлечения работников к здоровому образу жизни

Журова предложила свой вариант привлечения работников к здоровому образу жизни

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выступил с инициативой обязать крупные компании оплачивать сотрудникам фитнес. Он думает, что это позволит стимулировать население к здоровому образу жизни. С предложением Свищёв обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщают РИА Новости.

//Экономика

Новак: твиты Трампа расшатывают ситуацию на мировом рынке нефти

Новак: твиты Трампа расшатывают ситуацию на мировом рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что эмоциональные высказывания в твиттере главы Белого дома Дональда Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти, завышают ее стоимость.

//live

Нурмагомедова оштрафуют на 250 тыс. долларов

Нурмагомедова оштрафуют на 250 тыс. долларов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сегодня заявил, что Хабиба Нурмагомедова «без сомнения, оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов» за инцидент после поединка с Конором Макгрегором.

//Общество

Эксперт: Странно, что Кудрин заговорил о бедности не как либерал

Эксперт: Странно, что Кудрин заговорил о бедности не как либерал

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал позорным уровень бедности в стране, как передает Rambler News Service.

//В мире

Американский историк поведал о планах США развязать на Украине Третью мировую

Американский историк поведал о планах США развязать на Украине Третью мировую

Соединенные Штаты намерены использовать территорию Украины как плацдарм для начала Третьей мировой войны. Такое заявление на страницах зарубежной прессы недавно сделал американский историк Эрик Зюсс.

//Общество

Никель под угрозой?

Никель под угрозой?

Территории и ископаемые России – заветный кусок пирога для некоторых иностранных политиков и компаний. И пока одни выстраивают рабочие партнёрские отношения в нашей стране, другие самым наглым и хищническим образом паразитируют на богатствах РФ.

//Спорт

В ФК "Краснодар" возмущены дракой Мамаева, клуб хочет разорвать с ним контракт

В ФК "Краснодар" возмущены дракой Мамаева, клуб хочет разорвать с ним контракт

Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев возмутили дракой в московском кафе общественность и руководство клубов. "Вынуждены разорвать контракт с игроком Мамаевым".

//Происшествия

Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе

Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе

К новому взрыву на военном складе под Черниговом на Украине привело отсутствие реакции властей страны на ранее произошедшие инциденты, заявила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

//В мире

Раскрыто значение локальных ударов ВСУ по ополченцам для наступления на Донбасс

Раскрыто значение локальных ударов ВСУ по ополченцам для наступления на Донбасс

Как полагает киевский журналист Юрий Бутусов, для того, чтобы в дальнейшем армия смогла выполнить план вторжения в Донбасс, силовикам необходимо уже сейчас получить практику наступления на тактическом уровне.

//Общество

В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах, как в Европе

В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах, как в Европе

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах из-за вреда беспроводного интернета для здоровья детей. "Волны от электронных устройств провоцируют рак".

//Наука

В Карачаево-Черкесии обнаружены руины древней обсерватории?

В Карачаево-Черкесии обнаружены руины древней обсерватории?

Руины древнего сооружения, обнаруженные в Нижнем Архызе, представляют собой камни, расположенные по кругу. Предполагается, что округлое здание могло служить обсерваторией, самой древней в Восточной Европе.

//Общество

В этом год в Крыму отдохнули более 6 млн туристов. Это рекордный показатель

В этом год в Крыму отдохнули более 6 млн туристов. Это рекордный показатель

В этом году на Крымском полуострове отдохнули почти 6,2 миллиона туристов. Это стало рекордным для республики показателем за весь постсоветский период.

//Общество

В ЛНР за увечье собаке будут сажать на пять лет

В ЛНР за увечье собаке будут сажать на пять лет

Парламент официального Луганска ужесточил наказание за жестокое обращение с животными. Раньше жестокое обращение с животными в Луганске наказывалось штрафом либо обязательными работами. Кроме того, был предусмотрен арест, либо срок.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры