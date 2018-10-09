Онищенко считает, что в российские школы следует вернуть полноценных медиков
9 октября 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник, 9 октября, заявил, что в учебные заведения страны необходимо вернуть полноценных медицинских работников.
В рамках заседания комитета ГД по образованию и науке Онищенко призвал выработать единую позицию по данному вопросу в ходе корректировки плана на 2020-2021 год.
По словам депутата, медики должны на постоянной основе находиться абсолютно во всех российских школах. В противном случае, как подчеркивает Геннадий Онищенко, ни о каком здоровье учеников не следует даже мечтать, передает сегодня РИА "Новости".
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