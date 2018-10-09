В Иркутской области собрали людей, чтобы посмотреть на метеорный поток Дракониды
9 октября 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Около ста человек собрались этой ночью в селе Мамоны Иркутской области, чтобы посмотреть на метеорный поток Дракониды. Мероприятие организовали сотрудники иркутского планетария.
Специалисты рассчитали, что пик так называемого метеорного потока Дракониды можно увидеть с земли в ночь на 9 октября, передает ОТР.
«Звездопад не так часто случается. Всего пару раз в год происходит что-то такое, на что можно посмотреть, может быть, как-то помечтать, позагадывать желания», - рассказал Денис Липатов, житель Иркутска.
Также, как сообщает Телеинформ, спортсмены Иркутской области завоевали четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А», посвященных памяти Иосифа Кобзона.
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