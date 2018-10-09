Собянин: Бюджет Москвы останется социально-ориентированным

Проект бюджета Москвы на 2019-й и плановый период 2020-го и 2021 годов сохраняет социальную направленность. Такое заявление мэр Сергей Собянин сделал на заседании президиума городского правительства.

Как отметил Собянин, более половины всех расходов столицы направят на такие значимые для москвичей сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт. В ближайшие три года будут построены новые поликлиники, больницы, детские сады и школы.

Вместе с тем, большое внимание уделят развитию инфраструктуры, в первую очередь транспортной. По словам мэра, город обогатится очень важными и нужными проектами в данной области.

Также в бюджете, который должны внести в Мосгордуму в ближайшее время, предусмотрены средства для поддержки малого и среднего бизнеса, промышленности, науки, инноваций.

Более подробно с параметрами финансового документа можно ознакомиться на персональном сайте Сергее Собянина. В своем блоге мэр, в частности, подчеркнул, что проект городского бюджета на 2019 год предполагает реализацию программ развития и 100% выполнение всех социальных обязательств перед москвичами.