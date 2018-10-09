Как отличить фейковую информацию от реальной, когда дело касается детей?
9 октября 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Через чаты и мессенджеры, среди родителей активно распространяется фейковая информация о якобы появившихся в городе похитителях детей. Информация, безусловно, создает панику среди родителей.
Руководитель АНО «Центр психологических исследований «Русское общество психосоматики», кандидат психологических наук Наталья Фомичева рассказала, как вести себя родителям в случае получения непроверенной информации в месенджеры. Об этом сообщает НСН.
«В нашей стране среди населения, к сожалению, повышенный уровень тревожности. С одной стороны он не безосновательный, с другой стороны тревога имеет свойство генерализовываться. Она начинает захватывать все сферы жизни, человек уже не в состоянии с ней справиться. Когда речь идет о жизни ребенка, рациональное мышление не срабатывает. Актуализируется задняя часть мозга, которая работает по принципу инстинктов: бежим, бьем или замираем. То есть человек, попавший в такую ситуацию, просто перестает логически соображать. Это глобальная проблема, которая связана с качеством жизни людей. У нас не принято заботиться о психике», — объяснил эксперт.
Также ранее Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, как отличить фейковую информацию от реальной, передает НСН.
По мнению эксперта, "проблема действительно существует и она актуальна. Причем фейковая информация смешивается с реальной информацией".
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