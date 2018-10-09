//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наталья Кудряшова: "Мне интереснее режиссура"
- Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
- В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской
- Зачем Сергей Шнуров "почистил" Instagram
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Эксперт: "Пока нет эффективного способа уборки космического мусора"
9 октября 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Японский спутник, который займётся удалением космического мусора, будет запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2» в начале 2020 года. Об этом рассказали в компании «Главкосмос пусковые услуги», которая входит в «Роскосмос». В состав спутника ELSA-d входят два аппарата: «Преследователь» и «Цель», как передает ТАСС.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин полагает, что спутники, которые позволят бороться с космическим мусором, пока не могут выпускаться серийно. Об этом пишет НСН.
«Такие разработки ведутся во многих странах. Пока нет эффективного способа уборки космического мусора. Космические объекты, которые являются мусором, вращаются, находятся на разных орбитах, их относительные скорости исчисляются километрами в секунду. Если маленький объект движется со скоростью 2-3 км/с, он пробьёт любую защиту – просто нет возможности его как-то зафиксировать», - рассказал эксперт.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
В Израиле крушение Ил-20 назвали испытанием отношений с Россией на прочность
//Политика
//Новости Гнездо.ру
Использование карт иностранных банков власти возьмут под свой контроль
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Криминал
Опубликовано видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей
//Новости партнеров
//Общество
Видео с появившейся в небе над российским городом «планетой Нибиру» выложили СМИ
//Общество
Как отличить фейковую информацию от реальной, когда дело касается детей?
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Эксперт: "Пока нет эффективного способа уборки космического мусора"
//Общество
Медведев написал научную статью с обоснованием повышения пенсионного возраста
//Общество
Журова предложила свой вариант привлечения работников к здоровому образу жизни
//Новости Redtram
Новак: твиты Трампа расшатывают ситуацию на мировом рынке нефти
//Общество
Эксперт: Странно, что Кудрин заговорил о бедности не как либерал
//Общество
Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе
//Общество
В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах, как в Европе
//Общество
В этом год в Крыму отдохнули более 6 млн туристов. Это рекордный показатель
//В мире
Министр Омельян обвинил Россию в пожарах на военных складах на Украине
//Общество
В Крыму авто с госномерами Украины подлежат замене на российские, иначе - штраф
//В мире
Британские власти опасаются, что Путин поставит под контроль Ливию, как Сирию
//Общество
//Криминал
СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в избиении телеведущей и белоруса
В ПФР подсчитали, на какую сумму может пополнится фонд за счет коррупционеров
"Богиня": поклонники обсуждают фото Анны Нетребко на одной из улиц Нью-Йорка
//Криминал
//Криминал
Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым Дениса Пака