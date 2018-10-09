Японский спутник, который займётся удалением космического мусора, будет запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2» в начале 2020 года. Об этом рассказали в компании «Главкосмос пусковые услуги», которая входит в «Роскосмос». В состав спутника ELSA-d входят два аппарата: «Преследователь» и «Цель», как передает ТАСС.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин полагает, что спутники, которые позволят бороться с космическим мусором, пока не могут выпускаться серийно. Об этом пишет НСН.

«Такие разработки ведутся во многих странах. Пока нет эффективного способа уборки космического мусора. Космические объекты, которые являются мусором, вращаются, находятся на разных орбитах, их относительные скорости исчисляются километрами в секунду. Если маленький объект движется со скоростью 2-3 км/с, он пробьёт любую защиту – просто нет возможности его как-то зафиксировать», - рассказал эксперт.