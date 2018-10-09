Эксперт назвал самые востребованные профессии в России

В России в настоящее время требуются специалисты в области здравоохранения, образования и науки, информационных технологий, физкультуры и спорта, в промышленности - инженеры и рабочие.

Больше всего свободных вакансий в этих сферах занятости. О востребованных специальностях пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов из РЭУ им.Г.В. Плеханова.

22 процента заявленных вакансий - это вакансии для специалистов с образованием уровня бакалавриат. Среди тех, кто требуется с таким образованием 46 процентов приходится на специалистов в сфере информационных технологий. Отметим, IT-специалистам предлагается самая высокая зарплата - в среднем по России 54 тысячи рублей в месяц. 22 процента - на специалистов в области образования и педагоги.

Среди представителей экономических профессий, самыми востребованными остаются бухгалтеры.