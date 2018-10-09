Журова предложила свой вариант привлечения работников к здоровому образу жизни

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выступил с инициативой обязать крупные компании оплачивать сотрудникам фитнес. Он думает, что это позволит стимулировать население к здоровому образу жизни. С предложением Свищёв обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщают РИА Новости.

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова предложила организовывать занятия спортом на предприятиях, а не оплачивать фитнес, пишет НСН.

«Это не первая такая инициатива. К сожалению, эти инициативы не были поддержаны. Почему бизнесмены против? Потому что когда покупается абонемент в зал, то сотрудники им не пользуются, так как если они не сами платили, то можно туда не ходить. Когда человек заплатит сам, то стыдно, что заплатил и не пошёл – это психологический момент. Но если предприятие создавало условия для занятия спортом у себя, то туда люди ходили. Для предприятия, возможно, было бы дешевле не покупать что-то, а создавать возможности для спортивной инфраструктуры и пускать туда, возможно, даже детей сотрудников», - отметила она.